Путін вимагає від промисловості РФ виробляти найкращу у світі зброю

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на нараді, присвяченій прийомці військової техніки.

«Випуск всієї лінійки сучасних зразків озброєнь повинна забезпечити саме вітчизняна промисловість. Необхідно подолати критичну залежність від імпорту технологій, окремих вузлів і компонентів. Розраховую, що ви добре розумієте, наскільки важливо ефективно вирішити це завдання - не просто розмістити замовлення на наших підприємствах і КБ, а налагодити випуск продукції на рівні кращому, ніж закордонні аналоги. Додам, що вимога найвищої якості стосується всієї роботи із держоборонзамовлення», - сказав Путін.

Він повідомив, що у 2014 році у війська РФ надійшло понад 4,5 тис. нових зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, у тому числі 142 літаки, 135 вертольотів, 4 підводні човни, 15 надводних кораблів і катерів, 19 зенітно-ракетних комплексів, 590 танків і бойових машин піхоти.

Читайте такожРосія увійшла в десятку найбільш мілітаризованих країн світуЗа словами Путіна, в рамках зміцнення стратегічних ядерних сил на бойове чергування заступили три полки ракетних комплексів «Ярс», а у ВПС модернізовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС.

«У майбутньому році всі завдання держоборонзамовлення також мають бути виконані. Це дасть змогу вийти на встановлені параметри забезпечення військ сучасними зразками озброєння і техніки. Нагадаю, у різних видах збройних сил їх частка до кінця 2015 року повинна становити від 30% до 60%», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, російський президент подякував керівництву збройних сил РФ і військовослужбовцям за «чіткі і вивірені дії» під час анексію українського Криму.