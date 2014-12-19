Путін похвалив своїх військових за крадіжку українського Криму
Президент Росії Володимир Путін подякував керівництву збройних сил РФ і військовослужбовцям за «чіткі і вивірені дії» під час «кримських подій».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії.
Читайте такожПутін не вважає падіння економіки РФ «розплатою за Крим»«Хочу знову подякувати керівництву збройних сил, особовому складу частин і підрозділам за чіткі, стримані, вивірені дії, за мужність і професіоналізм у період кримських подій. Безумовно, ви вберегли жителів півострова від великої біди, від кровопролиття і гуманітарної катастрофи, забезпечили умови для вільного волевиявлення громадян під час проведення референдуму», - сказав Путін.
Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.
16 березня нелегітимна влада Криму провела так званий «референдум» і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання української Автономної Республіки Крим до Росії.
18 березня в Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між Росією і так званою «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» і утворення у складі РФ нових суб'єктів.
Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.
18 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Криму і Севастополя, які діятимуть з 20 грудня і стосуються інвестицій, туризму і технологій.