Путін похвалив своїх військових за крадіжку українського Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії.

Читайте такожПутін не вважає падіння економіки РФ «розплатою за Крим»«Хочу знову подякувати керівництву збройних сил, особовому складу частин і підрозділам за чіткі, стримані, вивірені дії, за мужність і професіоналізм у період кримських подій. Безумовно, ви вберегли жителів півострова від великої біди, від кровопролиття і гуманітарної катастрофи, забезпечили умови для вільного волевиявлення громадян під час проведення референдуму», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада Криму провела так званий «референдум» і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання української Автономної Республіки Крим до Росії.

18 березня в Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між Росією і так званою «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.

18 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Криму і Севастополя, які діятимуть з 20 грудня і стосуються інвестицій, туризму і технологій.