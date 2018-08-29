Rzeczpospolita: В Криму окупанти майже викорінили українську і кримськотатарську мови

Батькам погрожують "наслідками" за вимогу навчати дітей українською мовою.

На окупованому російською армією Криму більше немає українських шкіл. Русифікація зачепила також корінних жителів півострова - кримських татар.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, нагадуючи, як після анексії Криму в березні 2014 року Володимир Путін запевняв, що Москва "подбає про права всіх народів", які живуть на півострові. Тоді українська і кримськотатарська мови формально отримали такий же статус, як і російська. На ділі ж впродовж останніх чотирьох років Москва активно займалася ліквідацією присутності в публічному житті на захопленій території перших двох мов і насадженням третьої.

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Член Меджлісу Ескандер Барієв сказав виданню, що з 16 кримськотатарських шкіл, які діяли в Криму до анексії, лишилося лише сім. Решта були частково зросійщені. З перепису населення, який в 2014 році провела Росія, випливає, що в Криму живуть 230 тисяч кримських татарів. Але Москва досі не визнала їх корінним народом.

В ще гіршій ситуації опинилися 300 тисяч жителів, які наполягають на приналежності до українського етносу. Голова українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін сказав, що на окупованому півострові не лишилося вже жодної школи, де навчання проводили б українською мовою. За його словами, російська влада закрила сім українських шкіл, які діяли до анексії.

Окупаційна влада Криму вказує пальцем на постанову про навчання мовами меншин, яку Держдума ухвалила в кінці червня. Згідно з нею, навчання українською чи кримськотатарською мовою буде здійснюватися відповідно до заяв батьків.

"На українську мову немає попиту. Діє одна українська школа у Феодосії. У випадку з кримськими татарами ситуація інша. Ми переклали всі підручники на кримськотатарську, тому що багато людей хочуть навчатися саме цією мовою. До 2014 року тут не було жодного такого підручника", - сказав самопроголошений прес-секретар так званого "міністерства освіти" Криму Антон Гаркавєч.

Він заперечив, що кримськотатарські школи закривають чи переводять на російську мову.

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"15 таких шкіл зараз діють", - сказав він.

Втім, ці його слова не вдалося підтвердити, так само як і знайти згадану ним "єдину українську школу" у Феодосії. До окупації вона називалася іменем Олени Теліги. І навчання дійсно здійснювалося українською мовою. В 2015 році з її назви зникло ім'я української поетеси і діячки ОУН. З тієї пори у місті є лише "Середня школа №20". На її сайті в інтернеті немає і слова згадки про українську мову навчання. Всі сторінки заповнені російскою, а головна новина - про святкування дня російського прапора. Самі ж українці на півострові не можуть вимагати навчання своєю мовою.

"Директори шкіл прямо говорять батькам, що заяви про навчання українською мовою буде мати наслідки", - сказала кримська журналістка Анна Андрієвська, яка після анексії переїхала на материкову Україну.

"До анексії Київ не просував українську мову в Криму. Росія ж проводила агресивну русифікацію і виділяла на це великі кошти. Місцева влада була повністю проросійська", - сказала вона.