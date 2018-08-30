Трамп заявив про відставку радника Білого дому

Радник американського президента Дональда Трампа з юридичних питань Дон Макган покине свою посаду восени. Про це президент США написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами американського лідера, він давно працює з Макганом і цінує його дружбу.

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«Радник Білого дому Дон Макган покине свою посаду восени», — повідомив Трамп.

Він додав, що це має статися після того, як Бретт Кавано буде затверджений на посаду судді у Верховному суді країни.

Раніше Трамп заявив, що дав дозвіл юрисконсульту Білого дому Дональду Макгану співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує справу про «російського втручання». Трамп також розкритикував New York Times після порівняння Макгана з «щуром».