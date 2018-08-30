У Північній Ірландії закликають до бойкоту Євробачення

Партія збирається організувати Асамблею Північної Ірландії, в якій буде займатися питаннями культури Синеад Енніс.

Націоналістична партія Північної Ірландії «Шинн Фейн» закликає до бойкоту конкурсу «Євробачення-2019», акцентуючи тим самим свій протест проти «окупації» Ізраїлем палестинських земель.

Партія збирається організувати Асамблею Північної Ірландії, в якій буде займатися питаннями культури Синеад Енніс. Не встигнувши вступити на посаду, політик зробила різку заяву, передає jewishnews.

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"За останні кілька років велика кількість відомих музикантів і акторів відмовлялися від гастролей в Ізраїлі, підтримуючи бойкот. Ми повинні вказати на порушення міжнародного права і спроб Ізраїлю за допомогою музичного конкурсу відбілити свою репутацію. Насправді ця країна незаконно вбиває палестинців і перетворила сектор Гази у в'язницю", - йдеться в заяві.

Енніс підкреслила необхідність протистояння проти знищення палестинців, вона вважає що музиканти не повинні підтримувати Ізраїль і його політику, використовуючи бойкот в якості інструменту впливу.