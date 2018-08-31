У Росії прогримів вибух на ще одному заводі, загинули дві людини

Це вже друга за сьогоднішній день пригода із загиблими на російських підприємствах.

На заводі ПАТ «Кузнєцов» у російській Самарі сталося займання газоповітряної суміші, в результаті інциденту загинули дві людини.

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на прес-службу компанії.

За інформацією МНС, під час робіт з очищення неэксплуатованого резервуару для зберігання рідкого кисню в блоці розділення повітря цеху заводу стався спалах газоповітряної суміші. Горіння не було, руйнувань немає.

Російський слідчий комітет почав перевірку за фактом загибелі людей.

ПАТ "Кузнєцов" є провідним підприємством РФ з розробки, виробництва та експлуатації газотурбінних авіаційних та рідинних ракетних двигунів, а також газотурбінних установок для потреб промисловості.

Раніше повідомлялося, що від вибуху на великому оборонному заводі імені Я. М. Свердлова в Нижегородської області РФ поранення отримали дев'ять людей: три з них загинули, троє госпіталізовані, ще троє зникли безвісти.