У Росії прогримів вибух на ще одному заводі, загинули дві людини
На заводі ПАТ «Кузнєцов» у російській Самарі сталося займання газоповітряної суміші, в результаті інциденту загинули дві людини.
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Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на прес-службу компанії.
За інформацією МНС, під час робіт з очищення неэксплуатованого резервуару для зберігання рідкого кисню в блоці розділення повітря цеху заводу стався спалах газоповітряної суміші. Горіння не було, руйнувань немає.
Російський слідчий комітет почав перевірку за фактом загибелі людей.
ПАТ "Кузнєцов" є провідним підприємством РФ з розробки, виробництва та експлуатації газотурбінних авіаційних та рідинних ракетних двигунів, а також газотурбінних установок для потреб промисловості.
Раніше повідомлялося, що від вибуху на великому оборонному заводі імені Я. М. Свердлова в Нижегородської області РФ поранення отримали дев'ять людей: три з них загинули, троє госпіталізовані, ще троє зникли безвісти.