Назарбаєв зустрінеться з Путіним дорогою з Києва

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

"під час сьогоднішньої зустрічі планується обговорити низку питань двосторонньої співпраці, актуальні міжнародні проблеми обговорити, включаючи ситуацію в Україні", - сказав Ушаков, додавши, що Назарбаєв зустрінеться з Путіним після візиту в Україну.

Читайте такожУкраїна буде докуповувати вугілля у КазахстануРаніше під час візиту в Київ Назарбаєв заявив, що Казахстан підтримує територіальну цілісність України і закликає до мирного врегулювання ситуації на сході країни. Також Назарбаєв закликав Росію до компромісу.

Казахстан не став голосувати проти резолюції Генасамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України 27 березня, яка засуджує анексію Криму. Тоді "за" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утрималися 58, а 11 проголосували "проти" - Російська Федерація, Білорусь, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Болівія, Вірменія, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, Судан.