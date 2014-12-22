Назарбаєв звернувся до Росії з проханням подумати над компромісом щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час спільної заяви для преси з президентом Петром Порошенком сьогодні в Києві.

«Я звертаюся і до Росії, і до України – думати над тим, щоб знайти компроміс спільний, аби вийти з цих умов, зберігши територіальну цілісність України і зблизити позиції, які є, тому що ця ситуація - це нонсенс, і вона ненормальна. Я сподіваюся, що Україна вийде міцною з цієї ситуації, Україна буде могутньою, як завжди була», - сказав Назарбаєв.

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За його словами, конфронтація і санкції – це «дорога у безвихідь, дорога в нікуди».

«Я думаю, що можна знайти вихід і відновити ситуацію, відновити відносини між нашими країнами, зокрема з Росією», - сказав він.

Президенти України й Казахстану підтвердили важливість Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Казахстану перебуває в Україні з робочим візитом.