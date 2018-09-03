The Guardian: Контрабандисти кокаїну у Бельгії починають скуповувати політиків
Масштаби контрабанди кокаїну через порт бельгійського міста Антверпен стали настільки великими, що підкуп місцевих політиків просто неминучий.
Про це The Guardian сказав Барт Де Вевер – мер міста, через яке проходить половина всього кокаїну, який потрапляє в Європу. Свою посаду Вевер займає з 2013 року. За його словами, в місто стікаються небачені потоки грошей через контрабанду наркотиків, яка пронизає Антверпен повністю. Люди, які заробляють на цьому, можуть похвалитися казковим портфоліо нерухомості, в той час як «підприємці, яким і 30 років немає, будують банкетні зали з мармуру площею по 2 тисячі квадратних метрів».
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«Порт дірявий, мов друшляк. Суми готівки, яка надходить сюди через торгівлю кокаїном, надзвичайно великі», - сказав мер міста, який також очолює фламандську націоналістичну партію N-VA.
«Це просочиться у все суспільство. Вплив таких великих куп грошей не обмежується лише певними районами. Це охопить політику. Я наважуся сказати: у Антверпені ми на межі, де люди купують політичний вплив», - сказав він.
В 2013 році поліція перехопила в Антверпені понад 4 тони кокаїну. Минулого року рекорд зріс до 40 тон, вартість яких перевищувала 1,5 мільярди євро. Контрабандисти стають все більш винахідливими. Цього літа, приміром, 56 кілограмів кокаїну було знайдено в фальшивих ананасах, які привезли з Коста-Ріки.
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Понад 80% кокаїну, який прибуває в порт Антверпена, потім везуть прямо в Нідерланди, де його фасують, перш ніж розпродати по всій Європі.
«Не можна ігнорувати той факт, що бізнесмени в Нідерландах стали непристойно багатими через наркобізнес. Спочатку вони заробляли на марихуані, а потім на синтетичних наркотиках і кокаїні. Ця бізнес-модель поширилася по всій Європі. Нідерландці – світового рівня консультанти в цій сфері. Їхня проблема тепер стала нашою проблемою», - сказав мер Антверпена.