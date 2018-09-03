The Guardian: Контрабандисти кокаїну у Бельгії починають скуповувати політиків

Мер міста Антверпен відкрито говорить, що наркотики просочуються в Європу через порт, мов через сито.

Масштаби контрабанди кокаїну через порт бельгійського міста Антверпен стали настільки великими, що підкуп місцевих політиків просто неминучий.

Про це The Guardian сказав Барт Де Вевер – мер міста, через яке проходить половина всього кокаїну, який потрапляє в Європу. Свою посаду Вевер займає з 2013 року. За його словами, в місто стікаються небачені потоки грошей через контрабанду наркотиків, яка пронизає Антверпен повністю. Люди, які заробляють на цьому, можуть похвалитися казковим портфоліо нерухомості, в той час як «підприємці, яким і 30 років немає, будують банкетні зали з мармуру площею по 2 тисячі квадратних метрів».

Читайте такожВ Аргентині спалили у крематорії знайдений в російському посольстві кокаїн

«Порт дірявий, мов друшляк. Суми готівки, яка надходить сюди через торгівлю кокаїном, надзвичайно великі», - сказав мер міста, який також очолює фламандську націоналістичну партію N-VA.

«Це просочиться у все суспільство. Вплив таких великих куп грошей не обмежується лише певними районами. Це охопить політику. Я наважуся сказати: у Антверпені ми на межі, де люди купують політичний вплив», - сказав він.

В 2013 році поліція перехопила в Антверпені понад 4 тони кокаїну. Минулого року рекорд зріс до 40 тон, вартість яких перевищувала 1,5 мільярди євро. Контрабандисти стають все більш винахідливими. Цього літа, приміром, 56 кілограмів кокаїну було знайдено в фальшивих ананасах, які привезли з Коста-Ріки.

Читайте такожУ Нідерландах затримали підозрюваних у контрабанді 4,5 тонн кокаїну

Понад 80% кокаїну, який прибуває в порт Антверпена, потім везуть прямо в Нідерланди, де його фасують, перш ніж розпродати по всій Європі.

«Не можна ігнорувати той факт, що бізнесмени в Нідерландах стали непристойно багатими через наркобізнес. Спочатку вони заробляли на марихуані, а потім на синтетичних наркотиках і кокаїні. Ця бізнес-модель поширилася по всій Європі. Нідерландці – світового рівня консультанти в цій сфері. Їхня проблема тепер стала нашою проблемою», - сказав мер Антверпена.