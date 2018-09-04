ОЗХЗ підтвердила використання «Новачка» у британському Еймсбері

В Лондоні поведінку Росії назвали жахливою та безвідповідальною.

Незалежний звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердив думку британської сторони про те, що смерть 44-річної британки Дон Стерджесс, що постраждала в Еймсбері, настала в результаті отруєння речовиною «Новачок». Це та ж речовина, яка використовувалося при спробі вбивства Сергія та Юлії Скрипалів.

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Великобританії. Зазначається, що аналіз, раніше проведений британською лабораторією в Портон-Дауні, також ідентифікував знайдену речовину як «Новачок».

Глава МЗС великої Британії Джеремі Хант висловив подяку ОЗХЗ за незалежну і професійну роботу з визначення речовини, використаної у Еймсбері.

«Нерозсудливість російської держави при ввезенні речовини нервово-паралітичної дії до Великої Британії та повне нехтування безпекою суспільства – жахливе і безвідповідальне», - заявив він.

Як підкреслив міністр, це ще одне нагадування про важливість того, аби світова спільнота була єдиною в підтримці глобальнї заборони на використання хімічної зброї.

Зазначається, що британська поліція продовжує розслідування отруєнь у Еймсбері і Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, де знайшли отруєними Сергія і Юлію Скрипалів, були виявлені без свідомості 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі.

9 липня жінка померла в лікарні, стан чоловіка залишалося важким, проте 10 липня він прийшов до тями. За даними поліції, постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Британська поліція займається розслідуванням інциденту. Як і у випадку з отруєнням Скрипалів, Британія вважає винною Росію.