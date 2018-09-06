Російські найманці зайшли в Ємен - ЗМІ

"Приватники" можуть бути одним з підрозділів "Вагнера".

Приватна військова компанія російського походження зайшла в Ємен.

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Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo з посиланням на власні джерела в силових відомствах РФ.

"Достеменно не уточнюється, чи ці "приватники" - один з підрозділів "Вагнера", засвіченого в роботі у Сирії та в країнах Африки", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Верховної політичної ради хуситів Махді Аль-Машат направив президенту Росії Володимиру Путіну телеграму з проханням допомогти припинити громадянську війну на території країни. Як наголошується у повідомленні, Аль-Машат висловив надію на те, що РФ зіграє значну роль у припиненні агресії і зняття блокади з Ємену.