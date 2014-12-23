Медведєв: Російська економіка може увійти у «глибоку рецесію»

Про це заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медвевєа у вівторок, 23 грудня, передає Крим. Реалії.

Він зазначив, що російський уряд не хоче відмовлятися від стратегічних планів і соціальних виплат і нагадав, що російська економіка непогано виходила з рецесії у 2009 році, коли було дуже серйозне падіння промислового виробництва.

«Хоча зараз ситуація не простіше, а складніше, тому що тоді ми виходили з глибокої кризи разом з усім світом, а зараз низка держав по суті займається тим, що перешкоджають розвитку нашої економіки», – зазначив Дмитро Медведєв.

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Упродовж останнього часу фінансова система Росії переживає кризу. 16 грудня російська валюта зазнала рекордного падіння – до 80 рублів за долар.

Наразі рубль дещо зміцнився після інтервенцій російського Центробанку. З початку грудня Банк Росії витратив на підтримку курсу рубля понад 10 мільярдів доларів, у тому числі майже 2 мільярди тільки за один день – 15 грудня.

Від початку року рубль впав за станом на сьогоднішній день на близько 60%, переважно через санкції Заходу, запроваджені проти Росії за її роль у конфлікті в Україні, а також через зниження цін на нафту.