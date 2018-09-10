Пенсійне побоїще по-російськи: затримання дітей, жорстоке «пакування» в автозаки та побиття кийками (відео)

9 вересня в багатьох російських містах пройшли масові мітинги.

Незгодні з підвищенням пенсійного віку вийшли на вулиці з мирним протестом.

Мітинги жорстко розігнали ОМОН і поліція, затримано більше тисячі людей. Найбільш масові затримання відбулися в Санкт-Петербурзі.

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Правоохоронці били людей і сотнями "пакували" в автозаки.

Серед затриманих - чимало дітей і людей похилого віку. Також затримали 10-річну дитину, хлопчик плакав, коли його вели в автозак.

Від кийків поліцейських постраждали десятки журналістів.