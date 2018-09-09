На мітингу в Петербурзі ОМОН розбив голову хлопцеві і запхав в автозак хворого пенсіонера
18:00, 09 вересня 2018Світ
245 0
Сьогодні тисячі петербуржців зібралися на площі Леніна, щоб висловити незгоду з пенсійною реформою в РФ.
Протести в Пітері / REUTERS
Літній протестуючий опинився в руках поліції під час мітингу проти пенсійної реформи в Петербурзі 9 вересня.
Як передає кореспондент «Фонтанки» з місця подій, затримання пенсіонера проходило в жорсткій формі, городянина заштовхали в автозак, де пізніше йому стало погано.
Читайте такожПо всій Росії проходять протести проти пенсійної реформи - почалися затримання й зіткнення (фото, відео)
На місце викликали швидку. Поки медики добиралися, протестувальники винесли на руках чоловіка і занесли його в магазин.
Також, за словами очевидців, від ударів кийків постраждав один з молодих протестувальників. У хлопця розбита голова. Раніше поліція затримала підлітка, який заліз на стовп біля Фінляндського вокзалу.
Сьогодні тисячі петербуржців зібралися на площі Леніна, щоб висловити незгоду з пенсійною реформою в РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Акції протесту в Росії