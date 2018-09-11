У Бразилії з в'язниці втекли майже сотня ув'язнених

Влада країни повідомляє, що вже розшукала і затримала 50 утікачів.

У Бразилії сталася масова втеча в’язнів із тюрми міста Жуан-Пессоа в штаті Параїба.

За даними місцевих ЗМІ, на волі опинилися щонайменше 92 ув'язнених, передає ТСН.

Втечі передував вибух, котрий знищив ворота тюрми. У перестрілці з бунтівниками загинув один із охоронців в’язниці.

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Влада країни повідомляє, що вже розшукала і затримала 50 утікачів. Їх повернули до місця позбавлення волі.

Тривають пошуки решти в’язнів і розслідування втечі. Силовики пообіцяли забезпечити захист місцевого населення.

Нагадаємо, 7 вересня у поліції Києва поінформували, що із Лук'янівського СІЗО втік Віталій Пушкін 1999 року народження, засуджений за умисне вбивство. За дві доби його знайшли у підвалі серед будівельного сміття, де він ховався.