Путін не хоче, щоб у Росії підвищували ціни на горілку

Президент Росії Володимир Путін висловився проти підвищення цін на алкоголь і за жорсткий контроль над цінами, повідомляє російське агентство ТАСС.

"Нелегальна горілка, всякі сурогати, спиртні напої подібного роду виникають з певною завищеністю цін на легальну продукцію", - сказав він.

Путін також зазначив, що у вівторок обговорював цю тему з головою російського уряду Дмитром Медведєвим.

Путін підкреслив, що "відповідні структури повинні про це подумати".

"Боротися (з алкоголізацією) потрібно здоровими способами", - говорить він.

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Як повідомляв УНІАН, спиртні напої не потрапили до списку санкцій Росії, яка обмежила імпорт продуктів з ЄС та інших країн.

Також Росія у 2013 році посіла друге місце у світі за споживчими витратами на алкоголь щодо всіх покупок на душу населення.

У 2013 році росіяни витратили всього 61,5 млн доларів на алкоголь, з них майже 21,9 млн доларів на міцні напої, пиво - 27,5 млн доларів і на вино - 12 млн доларів. Частка витрат на алкоголь на душу населення в Росії щодо всіх покупок в 2013 році знизилася з 6% до 5,8% або 429 доларів у порівнянні з 2012 роком.