ЄС продовжив антиросійські санкції ще на півроку
У раді Євросоюзу (ЄС) ухвалили рішення про продовження антиросійських санкцій, які були накладені через підрив територіальної цілісності України.
Як зазначається, мова йде про продовження індивідуальних обмежувальних заходів стосовно фізосіб і російських організацій. Про це повідомляється на сайті відомства.
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Санкції продовжать діяти до 15 березня 2019 року.
«Заходи включають заморожування активів та обмеження на поїздки», — йдеться в заяві.
Уточнюється, що обмежувальні заходи торкнулися 44 організацій і 155 фізичних осіб.
Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав ідею покарати Угорщину санкціями і позбавленням голосу в Раді ЄС.