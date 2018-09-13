ЄС продовжив антиросійські санкції ще на півроку

Обмежувальні заходи торкнулися 44 організацій і 155 фізичних осіб.

У раді Євросоюзу (ЄС) ухвалили рішення про продовження антиросійських санкцій, які були накладені через підрив територіальної цілісності України.

Як зазначається, мова йде про продовження індивідуальних обмежувальних заходів стосовно фізосіб і російських організацій. Про це повідомляється на сайті відомства.

Читайте такожТрамп підписав указ про санкції за втручання у вибори в США

Санкції продовжать діяти до 15 березня 2019 року.

«Заходи включають заморожування активів та обмеження на поїздки», — йдеться в заяві.

Уточнюється, що обмежувальні заходи торкнулися 44 організацій і 155 фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав ідею покарати Угорщину санкціями і позбавленням голосу в Раді ЄС.