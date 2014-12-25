Нещодавні проблеми Росії - це лише перша ланка ланцюгової реакції - експерти

Про це йдеться в статті Олега Гавриша "Радянські граблі", опублікованій в журналі "Новое время".

“Зараз всі міжнародні організації погіршують свої прогнози щодо Росії. Очевидно, що в наступному році ситуація в російській економіці буде катастрофічною",- каже Павло Кухта, керуючий партнер українського Центру економічних рішень.

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Валерій Пушня, керівник напрямку по роботі на ринках українського підрозділу швейцарської фінансової компанії Credit Suisse, говорить, що зниження рейтингів загрожує масовим банкрутством компаній у наступному році.

Навіть якщо справа не дійде до дефолту нафтовиків, російський видобуток вуглеводнів все одно очікують значні труднощі. США і Євросоюз ввели санкції проти продажу нових нафтогазових технологій і обладнання Росії. Без них неможлива розробка родовищ, які повинні були прийти на місце вже виробленим.

Тобто видобуток нафти і газу в Росії вже з 2015 року почне падати.

"Захід знав, куди треба завдати удару",- каже Михайло Гончар, президент українського центру глобалістики Стратегія XXI. Можливий наступного року і розвал системи постачання продуктами харчування, зазначає Рабінович: "Коли є проблеми з рублем, перші, хто страждає,- це імпортери". Вже в 2015 році величезна їх кількість розориться, що призведе до ланцюжку побічних явищ.

“Логістичні компанії, склади і так далі будуть розорятися. У Росії в цьому році вже були перебої з гречкою, і це тільки початок",- зазначає експерт.

У кінцевому рахунку це може підірвати соціальну ситуацію в країні та привести до того, чого так довго домагався Захід: Росія повстане проти Путіна.

Такий розвиток подій може відгукнутися і в Україні. Віталій Ваврищук, керівник налитического департаменту інвесткомпанії SP Advisors, зазначає: Україна є одним з основних торгових партнерів РФ і тому загибель економіки, від якої вона залежить, відіб'ється на нас негативно. Український експорт у Росію вже значно зменшився в цьому році через російські обмеження, спрямовані проти продуктів - сиру, м'яса і кондитерських виробів.

Повну статтю можна прочитати в новому випуску журналу Новое время.