Нагорода для героя: нелегальний мігрант отримав громадянство Франції за порятунок дитини (відео)
20:41, 13 вересня 2018Світ
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З малійцем зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Він нагородив його медаллю за мужність і пообіцяв надати французьке громадянство.
Нелегальний мігрант, який врятував життя хлопчику, офіційно ставши французом
Людина без всякої страховки, ризикуючи життям, вліз на 4 поверх будинку, і зняв звідти малюка, який випав з балкона. За сміливість Мамуда запросив до себе на аудієнцію президент країни, а мерія Парижа нагородила чоловіка медаллю.
Нагадаємо, інцидент стався 26 травня на одній з вулиць на півночі Парижа. 4-річний хлопчик, повис на балконі четвертого поверху - чоловік піднявся на четвертий поверх і врятував хлопчика.
З малійцем зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Він нагородив його медаллю за мужність і пообіцяв надати французьке громадянство.
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