В Австрії запропонували перевіряти врятованих мігрантів прямо в морі

Глава МВС Австрії Герберт Кікль переконаний, що така система вирішить "проблему репатріації".

Міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікль пропонує перевіряти нелегальних іммігрантів для можливого надання притулку до їх сходження на берег.

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Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву голови МВС Італії Маттео Сальвіні.

"Кікль закликав ЄС утримувати врятованих мігрантів у морі, поки будуть оброблятися їхні заяви про надання притулку", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що кораблі використовуватимуть "швидкий спосіб", щоб з'ясувати, хто має право на отримання притулку, але вдався у деталі.

Міністр підкреслив, що після "відповідних перевірок" на борту судна, ті мігранти, які мають право на отримання притулку, можуть бути привезені до ЄС, а решта - у "безпечні порти" у третіх країнах.

Кікль переконаний, що така система допоможе вирішити "проблему репатріації".

"Як тільки люди ступають на континент, видворити їх можна тільки з великими труднощами і великими витратами", - сказав.

Кікль зазначив, що політика ЄС щодо надання притулку повинна бути спрямована на те, щоб зробити "неможливим вимагати надання притулку, окрім як за межами ЄС, і що претензії будуть вирішуватися поза межами ЄС".

Сальвіні заявив, що абсолютно підтримує цей план.