TripAdvisor закрив коментарі про собор у Солсбері після його відвідин "туристів" з ГРУ РФ

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Сайт про подорожі TripAdvisor обмежив відгуки про собор у британському місті Солсбері.

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«TripAdvisor тимчасово не приймає відгуки про цей об'єкт, оскільки він зазнав підвищеної уваги в зв'язку з недавньою подією і отримав велику кількість відгуків, не заснованих на особистому досвіді. Якщо Ви хочете поділитися особистими враженнями від відвідування цього об'єкта, поверніться на наш сайт через деякий час. Ми з нетерпінням чекаємо отримання вашого відгуку!», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Лондон назвав імена підозрюваних в отруєнні Скрипалів - це Олександр Петров і Руслан Боширов. У Великобританії відзначили, що вони є співробітниками російських спецслужб. В інтерв'ю головному редактору телеканалу RT Маргариті Симоньян Петров і Боширов заявили, що побували в Солсбері як туристи і хотіли подивитися на головну місцеву визначну пам'ятку - собор зі старовинними годинником.