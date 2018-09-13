"Спотворення інформації і брехня": у МЗС Британії відреагували на інтерв'ю з отруювачами Скрипалів

Там підкреслили, що продовжують вважати двох росіян основними підозрюваними у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Британське МЗС назвало інтерв'ю, яке підозрювані Лондоном у справі про отруєння Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов дали російському телебаченню, брехливим і таким, що спотворює інформацію.

"Ми багато разів просили Росію відзвітувати про те, що сталося в Солсбері у березні. Сьогодні - як ми і передбачали - вони відповіли шляхом навмисного спотворення [інформації] і брехні", - заявили в британському зовнішньополітичному відомстві в четвер у відповідь на запит ТАСС.

Там підкреслили, що продовжують вважати двох росіян основними підозрюваними у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

"Уряд не сумнівається в тому, що ці люди є офіцерами російської військової розвідувальної служби - ГРУ - які використовували неймовірно токсичну заборонену хімічну зброю на вулицях нашої країни", - зазначили в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ. Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ.

Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. 5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипаля громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипаля покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.