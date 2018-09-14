Підозрювані в отруєнні Скрипалів є співробітниками спецслужб Росії - Bellingcat

Велика Британія вважає, що Петров і Боширов - співробітники ГРУ, які отруїли в Солсбері Сергія Скрипаля та його доньку.

Підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов дійсно є співробітниками спецслужб РФ.

До такого висновку прийшли автори спільного розслідування Bellingcat і The Insider на підставі паспортних даних, які вони знайшли.

"Оригінали російських офіційних документів, які є в розпорядженні Bellingcat і The Insider, переконливо доводять, що ці двоє були зареєстровані в центральній базі даних громадян Росії під іменами «Олександр Євгенович Петров» і «Руслан Тимурович Боширов» і отримали внутрішні паспорти на ці імена в 2009 році", - пишуть розслідувачі.

Проте які-небудь записи про цих осіб до 2009 року відсутні. "Це говорить про те, що ці імена - напевно прикриття для співробітників однієї з російських спецслужб. Що вкрай важливо, в записі про паспорт принаймні одного з них є різні помітки про секретність. Такі помітки, відповідно до принаймні двох джерел, з якими проконсультувалася команда Bellingcat, характерні для співробітників спецслужб або вищих державних чиновників", - пояснюють журналісти.

Список пасажирів «Аерофлоту», який є в розпорядженні Bellingcat і The Insider, спростовує заяви Петрова і Боширова в інтерв'ю RT, що вони довгий час планували свій візит в Солсбері. У списку вказано час замовлення квитків, реєстрації і посадки для кожного пасажира.

"Підозрювані зробили замовлення квитків та реєстрацію в інтернеті о 20:00 за Грінвічем (22:00 за Московським часом) 1 березня 2018 р, ввечері напередодні їх короткої поїздки в Лондон і Солсбері", - повідомляють в Bellingcat.

Bellingcat і The Insider вивчили записи з російської централізованої бази даних паспортів та реєстрації громадян та виявили записи про паспорти, що належать підозрюваним.

"Людина, що використовує ім'я «Олександр Петров», дійсно має паспорт на ім'я Олександра Петрова, який народився 13 липня 1979 року в Котласі - невеликому місті на півночі Росії. Дата народження співпадає з датою народження Олександра Петрова, який летів рейсом «Аерофлоту» SU2588 2 березня 2018 р, як випливає зі списку пасажирів, вивченого Bellingcat" - йдеться в повідомленні.

Фотографія в паспорті цієї особи відповідає фотографіям, опублікованим британською владою, і обличчю людини, який назвався Олександром Петровим в інтерв'ю RT.

Журналісти також зазначають, що запис про паспорт Петрова відрізняється особливостями, які не зустрічаються в жодному іншому записі про паспорти, вивчених Bellingcat і The Insider в ході цього й попередніх розслідувань.

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Зокрема, у записі про Петрова відсутня історія адрес реєстрації або раніше виданих документів, що засвідчують особу, до 2009 року. Зазвичай запис про паспорт містить історію виданих раніше документів, термін дії яких закінчився, закордонних паспортів, виданих цій особі (як минулих, так і діючих), а також історію адрес реєстрації.

"Перший і єдиний - російський документ, що посвідчує особу, зазначений у запису на Петрова, - російський внутрішній паспорт (в обов'язковому порядку видаються громадянам Росії з 14 років), виданий 26 листопада 2009 року і дійсний до цих пір", - з'ясували розслідувачі.

У записі про паспорт є поле «підстава видачі документа», в якому зазвичай вказаний попередній документ (з терміном дії), на зміну якому видано поточний документ. У разі Петрова підстава для видачі нового паспорта зазначено тільки «у зв'язку з непридатністю». Ця відмітка зазвичай виставляється, якщо попередній паспорт виявився пошкоджений або містить неправильні дані.

У записці від руки, прикладеної до запису Петрова, згадується попередній внутрішній паспорт, виданий у Санкт-Петербурзі в 1999 році. Проте журналісти зазначають, що дані про паспорт за вказаним номером в базі даних відсутні.

Крім того, запис про паспорт Петрова має печатку із зазначенням "Відомостей не давати".

"Такі печатки не зустрічаються в записах про паспорти цивільних осіб. Джерело в російській поліції, регулярно працює з централізованою базою даних, підтвердило Bellingcat і The Insider, що ніколи не бачило таку печатку на якій-небудь паспортній формі за свою кар'єру. Джерело припустило, що ця оцінка застосовується до глибоко законспірованих співробітників спецслужб", - йдеться в розслідуванні.

Гіпотезу про те, що особистість Петрова є підставною, підтверджує інша сторінка в його запису про паспорт, яка призначена для введення біографічних даних. В запису Петрова ця сторінка залишена порожньою, крім тієї ж печатки «Відомостей не давати», є приписка від руки «Є лист. С. С.». За даними згаданого вище джерела, «С. С.» — це часто використовується скорочення для «Цілком Таємно» (совершенно секретно - рус.).

Ще один факт, який вказує на особливий статус Петрова, - відсутність в його запису про паспорт яких-небудь відомостей про його закордонний паспорт, за яким він в'їжджав у Великобританію.

Номер цього паспорта вказаний у списку пасажирів Аерофлоту, який є в розпорядженні Bellingcat. Однак у запису про паспорт Петрова відсутній який-небудь закордонний паспорт, що не відповідає звичайній практиці, коли такий запис є списком всіх виданих владою документів, що засвідчують особу, як внутрішніх, так і закордонних, як діючих, так і з закінченим терміном дії.

Раніше російське ЗМІ "Фонтанка" опублікувало інформацію про паспорти Петрова і Боширова, вказавши, що вони відрізняються лише останньою цифрою (-1294 і -1297), що говорить про те, що вони були видані практично в один і той же час.

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Bellingcat і The Insider також вивчили записи про паспорти ще двох осіб, на яких були видані паспорти з номерами, що закінчуються на -1295 і -1296. Ці дві особи також мають цікаві записи про паспорти, дані в яких або неповні, або починаються тільки з певного часу, як у випадку із записом про паспорт Олександра Петрова. Крім того, Фонтанка зазначила, що Петров і Боширов замовили зворотні квитки з Лондона до Москви відразу на два рейси поспіль на 4 березня.

"Також цікаво, що якщо поміняти останню цифру в паспорті Петрова або Боширова, то ви знову ж виявите людей з дивними анкетами, з неповними адресами (наприклад, без квартири) і які відсутні в соцмережах і базах даних", - пише The Insider.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.