Трамп захотів змістити Меттіса - NYT

Американський президент-республіканець занепокоївся, що Меттіс в глибині душі може бути демократом.

Президент США Дональд Трамп розчарувався в нинішньому главі Пентагону Джеймсі Меттісі.

Про це пише The New York Times з посиланням на анонімні джерела.

Джерело газети зазначає, що на другому році свого президентства Трамп став менше зустрічатися з військовими радниками, в тому числі і з главою Пентагону, «оскільки відчув велику впевненість як верховний головнокомандувач».

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Крім того, розповіли співрозмовники видання, американський президент-республіканець занепокоївся, що Меттіс в глибині душі може бути демократом.

Поява в Білому домі в якості радника Світи Рікардел, відомої своїми ворожими відносинами з Меттісом, також вказує на можливу зміну глави оборонного відомства, резюмує видання.