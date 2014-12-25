У Саудівській Аравії жінок судитимуть за водіння авто

18:22, 25 грудня 2014
Світ
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Справу стосовно двох мешканок Саудівської Аравії, заарештованих за порушення чинної в королівстві заборони жінкам керувати автомобілем, передано в суд, який займається справами про тероризм.

REUTERS

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, адвокати обвинувачених оскаржили рішення.

Луджаїн Хатлул була заарештована, коли спробувала в'їхати до Саудівської Аравії з сусідніх Об'єднаних Арабських Еміратів.

Інша піддана королівства Маясса Аламуді, що працює журналістом в ОАЕ, вирішила підтримати співвітчизницю, приїхала за кермом автомобіля на кордон і також була заарештована.

Читайте такожУ Саудівській Аравії заарештували жінку за відвідування футбольного матчуЗа словами близьких знайомих Хатлул і Аламуді, саудівська влада переслідують їх не за порушення заборони на керування автомобілем, а за громадянську позицію, що вони висловили в інтернеті.

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