Знайдені уламки знищеного сирійцями російського літака-розвідника Іл-20

На борт російських кораблів підняті фрагменти тіл екіпажу та уламки літака.

У Сирії виявлено місце падіння російського літака Іл-20, який був збитий ракетою сирійських сил ППО.

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Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії, літак впав в 27 км на захід від населеного пункту Баніас в провінції Латакія. «На борт російських кораблів підняті фрагменти тіл екіпажу та особисті речі, а також уламки літака», - уточнили в Міноборони РФ.

Всього в пошуках членів екіпажу Іл-20 були задіяні вісім кораблів, катерів і суден забезпечення ВМФ Росії.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітноюартилерією після того, як по силах диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Довідка УНІАН, Іл-20 - радянський військовий літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, розроблений на базі пасажирського літака Іл-18. Обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером, оптичними датчиками, системою супутникового зв'язку для обміну даними в режимі реального часу. Випускався з 1968 по 1976 роки.