Дуда запропонував назвати базу в Польщі на честь Трампа
Президент Польщі Анджей Дуда запропонував назвати нову американську базу, яку США можуть відкрити на території країни, «Форт Трамп», передає Reuters.
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Влада Польщі звернулися до США з проханням про забезпечення постійної військової присутності як союзника НАТО в світлі можливої російської агресії. Так, за словами Дуди, «Форт Трампа» повинен буде стати «оплотом» у можливому конфлікті.
«Ми дивимося на це дуже серйозно, я знаю, що Польщі дуже подобається ця ідея, і ми її розглядаємо, так», — сказав Трамп.
Він також погодився зі словами Дуди, в спільній заяві, яку лідери США та Польщі зробили раніше про «агресивній поведінці» російської сторони в регіоні.