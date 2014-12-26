У Петербурзі двірників-мігрантів можуть замінити "важкі" підлітки

У Петербурзі трудових мігрантів, що працюють у сфері ЖКГ, можуть частково замінити "важкими" підлітками.

Про це повідомив губернатор Петербурга Георгій Полтавченко, повідомляє Фонтанка.ру.

Відзначається, що він підтримав ініціативу залучити до прибирання вулиць у місті підлітків зі спеціального підприємства «Нове покоління», яке займається трудовою реабілітацією неповнолітніх правопорушників.

"Працевлаштування в сфері ЖКГ, по-перше, це - можливість реально працювати і заробляти. Потужний трудовий резерв призведе якщо не до відмови, то до обмеження щодо ввезення в Санкт-Петербург некваліфікованої робочої сили", - зазначив Полтавченко.

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Як повідомив гендиректор ТОВ «Нове покоління» Михайло Дмитрієв, перші бригади на 100 чоловік почнуть працювати з 5 січня 2015 року. Пізніше їх склад розширять до тисячі чоловік.

«Для нас це питання ще й подальшої соціалізації цих підлітків. Адже так у 18 років ми їх просто випускаємо на вулиці. А так вони ще якийсь час після повноліття будуть під наглядом, і будуть здобувати нові навички», - зазначив Дмитрієв.

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Як повідомляє видання, ТОВ «Нове покоління» понад 20 років організовує робочі місця для неповнолітніх, які переступили межу закону. Досі організація виховувала підлітків до повноліття. З 2015 року випускників планують працевлаштовувати на прибирання та благоустрій вулиць.