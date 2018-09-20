Авріл Лавін після п'ятирічної перерви випустила нову пісню (відео)

Співачка Авріл Лавін вперше за останні п'ять років випустила новий трек Head Above Water.

Композиція вийшла ліричною і, за словами Лавин, розповідає про її внутрішню боротьбу і зв'язок з Богом.

Лавин зізналася, що часто в своїх молитвах зверталася до Бога з проханням допомогти їй не потонути.

"Я багато пережила, щоб прийти нарешті до цієї межі. Позитивна сторона за ці роки в тому, що я не перестала жити своїм життям. Музика, яку я зцілялася хворою і завдяки якій я видужувала, безумовно витягла мене з моєї темряви. У мене була мета працювати і мета жити. Я сподіваюся, що альбом торкнеться багатьох людей зі схожими проблемами", - прокоментувала зірка.

Близько трьох років тому у Авріл Лавін діагностували хворобу Лайма, яка була спричинена укусом кліща. Зірка п'ять місяців була прикута до ліжка. А через кілька місяців після лікування вона оголосила про розставання з чоловіком Чадом Крюгером, внаслідок чого, як кажуть джерела, впала в депресію.