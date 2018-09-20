Російські системи ППО у Сирії не оснащені системою розпізнавання "свій-чужий" - Міноборони РФ

У ніч на 18 вересня сирійські засоби ППО випадково збили над Середземним морем біля берегів Сирії російський літак-розвідник Іл-20 з 15 військовослужбовцями. Деякі ЗМІ стверджували, що Іл-20 було збито через неспрацьовування системи «свій-чужий».

У Міністерстві оборони РФ заявили, що поставлені в Сирію засоби ППО не оснащені російською системою розпізнавання «свій-чужий», що дають змогу уникнути ураження літаків збройних сил Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що сирійські ППО збили російський літак-розвідник Іл-20 через неспрацьовування системи «свій-чужий».

«Система державного розпізнавання «свій-чужий» є суворо індивідуальною у кожної держави, і навіть на експортовані з Росії в рамках ВТС зразки озброєння і військової техніки ніколи не встановлюється. Все це повною мірою стосується і поставлених до Сирійської Арабської Республіки вітчизняних систем ППО», - сказав Конашенков.

Читайте такожБрехня як держполітика: найбезглуздіші «відмазки» Росії

Він додав, що «всі міркування псевдоекспертів, що стосуються причин загибелі літака Іл-20 нібито через неспрацьовування системи «свій-чужий» - просто дилетантські фантазії».

За словами Конашенкова, використовувана в Російській Федерації система розпізнавання «свій-чужий» об'єднує літальні апарати і системи протиповітряної оборони тільки російської належності.

«Жодних прецедентів передачі такої системи разом з російськими ідентифікаційними кодами іншій державі ніколи не було і в принципі не може бути», - наголосив Конашенков.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії в ніч на 18 вересня, в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, "позначка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах у провінції Латакія". Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

18 вересня Конашенков заявив, що ізраїльські льотчики підставили літак-розвідник Іл-20 під вогонь засобів ППО Сирії.