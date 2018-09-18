Сирія випадково збила російський літак Іл-20 з військовими на борту - CNN (відео)

США дізналися про інцидент, тому що сирійські сили передавали на міжнародній частоті радіозв'язку сигнал екстреного пошуку і порятунку.

Російський літак-розвідник Іл-20 з військовими на борту був випадково збитий ракетою, випущеною сирійськими військами.

Читайте такожПід час ударів по режиму Асада в Сирії зник літак ЗС РФ з 14 військовими на борту

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію чиновників Пентагона, передає ЄвроПравда. Повідомляється, що сирійські системи ППО намагалися відбити ракетний удар Ізраїлю і одна із сирійських ракет влучила у російський військовий літак.

США дізналися про інцидент, тому що сирійські сили передавали на міжнародній частоті радіозв'язку сигнал екстреного пошуку і порятунку.

Пізніше США отримали пряме повідомлення від іншої країни про тип літака та обставини інциденту. Чиновники Пентагону не називають цю країну, але, ймовірно, Росія є єдиною країною, яка б точно знала, який тип літака був збитий.

Представник Пентагону повідомив, що ракети були випущені не американськими військовими, але відмовився говорити про те, хто стояв за ударами. Представник ізраїльських сил оборони відмовився коментувати інформацію про ракетні удари.

Варто зазначити, що сирійські війська озброєні російськими системами ППО.

Російські ЗМІ підтверджують, що над Середземним морем зник літак Іл-20 із 14 військовими на борту. Літак зник "під час ударів ізраїльської авіації по Сирії і пусків ракет з французького корабля".

"17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії зник зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20", - повідомили в Міноборони РФ. За словами російських військових, "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійським об'єктах в провінції Латакія".

Наразі росіяни проводять пошукову операцію, доля екіпажу і людей, які перебували на борту, поки невідома.

Довідка УНІАН, Іл-20 - радянський військовий літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, розроблений на базі пасажирського літака Іл-18. Обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером, оптичними датчиками, системою супутникового зв'язку для обміну даними в режимі реального часу. Випускався з 1968 по 1976 роки.