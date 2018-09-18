Унаслідок катастрофи Іл-20 в Сирії загинули 15 російських військових

Росія розцінила дії Ізраїлю як ворожі і залишила за собою право на відповідні дії.

В результаті катастрофи російського літака Іл-20 в Сирії загинули 15 військовослужбовців.

Про це повідомляє ТАСС. Варто відзначити, що раніше в Росії заявили, що літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю.

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"Прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його під вогонь засобів ППО Сирії. В результаті Іл-20, у якого ефективна відбиваюча поверхня на порядок більше, ніж у F-16, був збитий ракетою комплексу С-200", - заявили в Міноборони РФ.

Росія розцінила дії Ізраїлю як ворожі і залишила за собою право на відповідні дії.

Нагадаємо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки. Літак створений на базі пасажирського літака Іл-18 і обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером, оптичними датчиками, системою супутникового зв'язку для обміну даними в режимі реального часу.