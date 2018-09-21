Переговори по Brexit зайшли в глухий кут - Мей

Мей вважає, що Євросоюз повинен запропонувати альтернативу її пропозицій по Brexit.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що переговори по Brexit зайшли в глухий кут.

Як повідомляє Reuters, Мей вважає, що Євросоюз повинен виробити альтернативу її пропозиціям по Brexit. При цьому вона заявила, що переговори зайшли в глухий кут після того, як лідери блоку відхилили її плани, не пояснивши чому.

Зазначається, що на саміті в Австрії в четвер, 20 вересня, лідери ЄС заявили, що в наступному місяці вони будуть наполягати на угоді Brexit, але відхилили план Мей.

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"Не прийнятно просто відмовитися від пропозицій іншої сторони без докладного пояснення і зустрічних пропозицій...Нам потрібно почути від ЄС, які реальні проблеми, яка їх альтернатива, щоб ми могли їх обговорювати. Поки ми не зробимо цього, ми не зможемо досягти прогресу", - сказала Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей закликала європейців піти на поступки на переговорах по Brexit.

Крім того, повідомлялося, що міністр Кабінету міністрів Великобританії Кріс Грейлінг вважає, що досягти домовленості з Європейським союзом на переговорах по Brexit не вдасться, якщо ЄС не пом'якшить свою позицію.