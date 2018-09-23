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Уряд Британії готує дострокові вибори в листопаді - ЗМІ

11:53, 23 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Команда прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей таємно готує проведення дострокових парламентських виборів, щоб заручитися підтримкою громадськості після того, як лідери ЄС відкинули план Мей щодо Brexit.

Про це повідомило в неділю видання The Sunday Times з посиланням на два джерела у команді британського прем'єра. За даними видання, вибори заплановані на листопад, пише Європейська правда

Дострокові вибори необхідні, щоб Мей отримала підтримку свого плану "Чекерс" щодо виходу країни з Євросоюзу та зберегла роботу.

Одне з джерел видання повідомило, що Мей готова піти у відставку наступного літа, щоб уникнути вотуму недовіри в уряді.

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Після неформального саміту ЄС у Зальцбурзі Мей заявила, що переговори між ЄС і Британією щодо Brexit зайшли у глухий кут. Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що запропонований Мей "план Чекерс" про майбутні взаємини з ЄС не спрацює.

Держави-члени ЄС та головний переговірник Брюсселя Мішель Барньє вже давно попереджають про те, що вони не приймуть пропозиції Терези Мей. Брюссель стверджує, що її план розділить єдиний ринок ЄС.

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Теги: #Тереза Мей#Brexit#Великобританія#вихід Британії з ЄС