У зоні пошуку зниклого літака AirAsia виявили підозрілий об'єкт

В даний час індонезійські військові перевіряють ці дані, заявив у понеділок молодший маршал авіації Індонезії Агус Дві Путранто, повідомляє РІА "Новости".

"Літак Orion щойно виявив щось, однак поки що не вдалося встановити достеменно, що саме. В даний час наші літаки рухаються до місця (цієї знахідки)", - цитує слова військового новинний інтернет-портал Detik.com.

Читайте такожВіце-президент Індонезії припустив, що літак AirAsia зазнав аваріїЗа словами Путранто, виявлений підозрілий об'єкт знаходиться в ста милях на північний захід від міста Панкаланбуун на південно-західній частині індонезійського острова Калімантан - тобто приблизно в 700 милях від місця, де лайнер пропав з екранів радарів.

Нагадаємо, Національне пошуково-рятувальне агентство Індонезії перевіряє повідомлення жителів архіпелагу Банку-Белітунг, які чули вибух в районі зникнення літака.



