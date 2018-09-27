Поліція Нідерландів попередила масштабний теракт, затримавши 7 людей

Підозрювані планували здійснити теракт за допомогою смертників, озброєної автоматичної зброї, а також підірвати автомобіль.

Поліція Нідерландів арештувала 7 людей за підозрою в організації масштабного теракту.

У прокуратурі розповіли, що поліцейські арештували чоловіків у містах Арнем (приблизно в 100 кілометрів на південь від Амстердама) і Верт (південній частині Нідерландів поблизу кордонів Німеччини та Бельгії), пише УП з посиланням на Associated Press.

Розвідка країни з’ясувала, що підозрювані планували здійснити теракт за допомогою смертників, озброєної автоматичної зброї, а також підірвати в іншому місці автомобіль.

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Лідером групи вважають 34-річного жителя Арнема іракського походження. У 2017 році його судили за спробу приєднатися до терористичного угруповання "Ісламська держава". Вік інших підозрюваних коливається від 21 до 34 років.

Зазначається, що затримані намагалися отримати автомати АК-47, пістолети, гранати та складові для бомб. Крім того, вони шукали можливості, щоб навчитися користуватися цією зброєю.

У прокуратурі зазначили, що цього місяця вони пришвидшили розслідування через активізацію підготовки самих підозрюваних.

Нагадаємо, навесні у Берліні поліція провела антитерористичну операцію, обшукавши дев'ять різних локацій столиці Німеччини