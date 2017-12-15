Німецька поліція провела антитерористичну операцію в Берліні

У Берліні поліція провела антитерористичну операцію, обшукавши дев'ять різних локацій столиці Німеччини. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Понад сотня спецпризначенців шукали ісламістів. Насамперед, правоохоронців цікавить оточення Аніса Амрі, який торік протаранив різдвяний ярмарок і вбив 12 людей.

Чи є на цю мить затримані, поки що не розголошують.

Цьогоріч традиційні різдвяні ярмарки в Німеччині працюють за посилених заходів безпеки. У країні остерігаються нових терактів. Тож на вулицях побільшало поліцейських, а святкові площі обгородили бетонними брилами.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, у німецькому Потсдамі в приміщенні аптеки поряд із різдвяною ярмаркою, де в той час було багато людей, виявили вибуховий пристрій. Він був знешкоджений поліцією.