Адвокати братів Навальних оскаржать вироки – BBC

Олексія засудили до 3,5 років умовно, Олега - до 3,5 років в ув'язненні. Також суд постановив стягнути з них понад 4 мільйони рублів, передає BBC Україна.

Оголошення вироку було заплановане на 15 січня, але напередодні його перенесли з 15 січня на 30 грудня.

Прокурор вимагав для Олексія Навального 10 років колонії загального режиму, для Олега - вісім.

Братів Навальних звинувачували у розкраданні 26 мільйонів рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще 4 млн рублів у "Багатопрофільної процесингової компанії".

Вони відкидають усі звинувачення і називають справу політичною і сфабрикованою.

Адвокати засуджених вже повідомили журналістам, що оскаржать вироки.

Прокурори натомість розповіли, що поки цього не робитимуть: чекатимуть мотивувальної частини, яку сьогодні не оголосили - лише коротку резолютивну.

Як передають кореспонденти, Олексій Навальний після оголошення вироку крикнув: "За що саджають брата?!"

Олега Навального, на сім років молодшого за Олексія, взяли під стражу прямо в залі суду.

"Олега взяли в заручники, а Навального тепер будуть дискредитувати, що через нього сидять невинні", - прокоментував цю справу опозиціонер Борис Немцов у Facebook.

"З усіх можливих видів вироків сьогодні був найбільш підлий", - написав Олексій Навальний у Twitter.

15 січня на Манежній площі планувалася акція протесту.

Але після того, як винесення вироку Навальним перенесли, у Facebook з'явилася сторінка "Зустріч на Манежній 30 грудня".

Опозиціонер Борис Немцов повідомив, що "зустріч" почнеться о 19 годині.