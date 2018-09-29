У мережу злили особисті дані міністрів Великобританії

Зокрема, будь-який бажаючий міг без пароля отримати доступ на сайті парламенту до номерів мобільних телефонів.

Через порушення в роботі системи безпеки партійного програми партії консерваторів Великобританії у відкритому доступі виявилися особисті дані ряду міністрів Великобританії, передає Sky News.

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Зокрема, будь-який бажаючий міг без пароля отримати доступ на сайті парламенту до номерів мобільних телефонів міністра фінансів Великобританії Філіпа Хаммонда і колишнього міністра закордонних справ країни Бориса Джонсона.

Також через проблеми в системі додатки стало можливо змінювати фотографії та інші дані в особистому профілі політиків чи журналістів, які відвідували конференцію Консервативної партії в Бірмінгемі. Так, фотографію міністра у справах навколишнього середовища, екології і сільського господарства Майкла Гоува хтось замінив на фотографію медіамагната Руперта Мердока.

Повідомляється, що проблема була усунена і додаток знову повернулося до безпечного режиму роботи.