Казахстан заявляє про готовність до проведення переговорів у нормандському форматі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що Назарбаєв під час своїх грудневих візитів до Києва і Москви обговорював шляхи можливого виходу з української кризи.

Також сказано, що після зазначених зустрічей Назарбаєв обговорив цю тему в ході телефонних розмов з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером ФРН Ангелою Меркель.

У результаті переговорів з президентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним було узгоджено можливе проведення зустрічі лідерів двох країн в Астані за участю Меркель і Олланда.

Читайте такожПорошенко, Меркель, Олланд і Путін зустрінуться 15 січня в Астані"Зі свого боку, Казахстан готовий до проведення переговорів 15-16 січня 2015 року або в інший слушний для сторін час", - повідомляє прес-служба президента Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня президент України Порошенко заявив, що 15 січня в столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч у «нормандському форматі».