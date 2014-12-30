Казахстан заявляє про готовність до проведення переговорів у нормандському форматі
Казахстан готовий до проведення зустрічі в рамках «нормандського формату» між лідерами України, Німеччини, Франції й Росії з врегулювання ситуації на Донбасі 15-16 січня.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
Зокрема, в повідомленні наголошується, що Назарбаєв під час своїх грудневих візитів до Києва і Москви обговорював шляхи можливого виходу з української кризи.
Також сказано, що після зазначених зустрічей Назарбаєв обговорив цю тему в ході телефонних розмов з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером ФРН Ангелою Меркель.
У результаті переговорів з президентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним було узгоджено можливе проведення зустрічі лідерів двох країн в Астані за участю Меркель і Олланда.
Читайте такожПорошенко, Меркель, Олланд і Путін зустрінуться 15 січня в Астані"Зі свого боку, Казахстан готовий до проведення переговорів 15-16 січня 2015 року або в інший слушний для сторін час", - повідомляє прес-служба президента Казахстану.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня президент України Порошенко заявив, що 15 січня в столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч у «нормандському форматі».