Топ-20 найкрасивіших пляжів світу: переможець дивує піском, який не нагрівається у спеку

Друге місце в рейтингу посів пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельських островах.

Хоча кожен пляж по-своєму унікальний, деякі з них вирізняються настільки неймовірною красою, що здатні вразити навіть досвідчених мандрівників, пише Travel & Leisure.

Саме таким пляжем експерти онлайн-платформи з бронювання квитків Hellotickets назвали Вайтгейвен-Біч (Whitehaven Beach) в австралійському архіпелазі Вітсандей. Зазначається, що він розташований на найбільшому острові архіпелагу Вітсандей і відомий своїм сліпучо-білим піском, який ефектно контрастує з бірюзовими водами Коралового моря.

Його головною особливістю є те, що пісок майже на 98% складається з кремнезему (силіки). Саме завдяки цьому він майже не нагрівається навіть у найспекотніші дні, що робить прогулянки пляжем особливо комфортними.

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Крім того, Вайтгейвен-Біч розташований одразу на території двох природоохоронних зон – Морського парку Великого Бар'єрного рифу та Національного парку островів Вітсандей.

Тут туристи можуть займатися снорклінгом, дайвінгом, вітрильним спортом, плавати разом із морськими черепахами, а в період із липня по вересень ще й спостерігати за міграцією горбатих китів.

Дістатися до пляжу можна, прилетівши до одного з великих міст східного узбережжя Австралії – Брісбена, Сіднея або Мельбурна, а звідти здійснити короткий внутрішній переліт до аеропорту Whitsunday Coast.

У Hellotickets зазначили, що найкрасивіші пляжі світу – це не просто місця, які гарно виглядають на фотографіях.

"Для нас найкращі пляжі – це ті, що розповідають власну історію: через унікальні пейзажі, тендітні екосистеми, місцеву культуру, легенди або незабутні емоції від подорожі", – пояснили в компанії.

Які пляжі увійшли до першої п'ятірки

Друге місце в рейтингу посів пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельських островах.

Його вирізняють рожеві гранітні валуни, світлий пісок і мілководні лагуни, які створюють краєвид, схожий на листівку.

Третім став риф Гловер у Белізі.

До першої п'ятірки також увійшли:

Бая-ду-Санчо (Бразилія);

Плаж-де-л'Іль-В'єрж у французькому регіоні Фіністер.

Цікаво, що жоден пляж США цього разу не потрапив до рейтингу.

Водночас єдиним представником Мексики став острів Хольбош, який посів 20-те місце. За словами авторів рейтингу, він значно спокійніший і менш забудований, ніж багато інших популярних мексиканських курортів, а головна його перевага – атмосфера повного відпочинку та усамітнення.

Топ-20 найкрасивіших пляжів світу

Whitehaven Beach – Австралія.

Anse Source d’Argent – Сейшельські острови.

Glover's Reef – Беліз.

Baia do Sancho – Бразилія.

Plage de l'Île Vierge (Фіністер) – Франція.

Anse Noire – Мартиніка.

Bain Boeuf – Маврикій.

Nacpan Beach – Філіппіни.

Freedom Beach – Таїланд.

Cleopatra Beach (острів Седір) – Туреччина.

Cala Goloritzé (Сардинія) – Італія.

Praia da Marinha – Португалія.

Balos Lagoon (Крит) – Греція.

Playa de Ses Illetes (Форментера) – Іспанія.

Ksamil – Албанія.

Saleccia (Корсика) – Франція.

Matira Beach (Бора-Бора) – Французька Полінезія.

Nungwi Beach (Занзібар) – Танзанія.

Архіпелаг Базаруто – Мозамбік.

Holbox – Мексика.

Архітектурні шедеври світу

Нагадаємо, експерти назвали найкрасивіші будівлі світу, які варто побачити. На першому місці – індійський Тадж-Махал, побудований у 1632–1653 роках. Імператор Великих Моголів Шах-Джахан після смерті своєї дружини Мумтаз-Махал наказав звести для неї величний мавзолей, і через 22 роки з'явився Тадж-Махал. Його краса була натхненна красою самої Мумтаз.

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