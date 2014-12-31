У Москві в "ялинковій кулі" зібралися протестувальники, їм везуть їжу і ковдри
У великій "ялинковій кулі" на Манежній зібралися протестувальники, які повернулися на площу, після розгону омонівцями.
Куля оточена правоохоронцями, які спостерігають за подіями не втручаючись.
До "кулі" почали приїжджати люди.
Активісти в соцмережах повідомили, що люди привозять їм ковдри і піцу.
Користувачі соцмереж вже порівнюють "кулю" з "йолкою" у Києві кажуть, що Майдан теж починався з невеликої групи активістів.
Читайте такожТри години свободи в Москві скінчилися, ОМОН заштовхав мітинг у метро
Також активісти планують встановити в "ялинковій кулі" звуко-підсилювальну апаратуру.
#Шар на #Манежка - как елка на Майдане
— Vlad Strepetov (@v_strepetov) 30 Грудень 2014
Было бы отлично с утра прочитать новость о том что люди еще не разошлись, а наоборот, их стало только больше #шар#Манежка
— Vlad Strepetov (@v_strepetov) 31 Грудень 2014
Революция в XX веке: занять почту, телеграф, телефон Революция в XXI веке: ЗАНЯТЬ ШАР
— Mr. Inside (@Mr_1nside) 30 Грудень 2014
"Протест на шару" чем-то похож на прошлогоднее киевское 21 ноября. Несерьезная акция, и без малейших, как казалось, шансов на успех.
— Mr. Inside (@Mr_1nside) 30 Грудень 2014
Ополченцы ШНР (Шаровской Народной Республики) удерживают Шар уже почти 5 часов и войскам кремлевской хунты не удается их оттуда выбить.
— Mr. Inside (@Mr_1nside) 31 Грудень 2014
Эти люди "заняли шар" и твитят оттуда, что майдан начинался с таких же немногочисленных
— DarleneYamamoto (@DarleneYamamoto) 30 Грудень 2014