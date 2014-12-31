У Москві в "ялинковій кулі" зібралися протестувальники, їм везуть їжу і ковдри

02:35, 31 грудня 2014
Світ
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У великій "ялинковій кулі" на Манежній зібралися протестувальники, які повернулися на площу, після розгону омонівцями.

@euroukraine

Куля оточена правоохоронцями, які спостерігають за подіями не втручаючись.

До "кулі" почали приїжджати люди.

Активісти в соцмережах повідомили, що люди привозять їм ковдри і піцу.

Користувачі соцмереж вже порівнюють "кулю" з "йолкою" у Києві кажуть, що Майдан теж починався з невеликої групи активістів.

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Також активісти планують встановити в "ялинковій кулі" звуко-підсилювальну апаратуру.

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