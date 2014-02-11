Парламент Італії не захотів оголошувати імпічмент президенту

Спеціальний комітет парламенту Італії у вівторок відхилив вимогу про початок процедури імпічменту щодо президента республіки Джорджо Наполітано, який 30 січня офіційно висунули парламентарії опозиційного "Руху 5 зірок"(Д5З), повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Основним звинуваченням, яке представники несистемної опозиції висунули голові італійської держави, було "посягання на Конституцію", передбачене статтею 90 основного закону Італії. Парламентарії "Руху 5 зірок", засновником і лідером якого є відомий блогер Беппе Грілло, стверджували, що Наполітано не тільки неодноразово допускав зловживання посадовими повноваженнями, але й всією своєю діяльністю призвів до "радикального спотворення республіканської конституційної системи".

В результаті дебатів у комітеті, членами якого є представники обох палат парламенту, більшість висловилася за "очевидну необґрунтованість" звинувачень, висунутих Р5З. В результаті ідею імпічменту підтримали лише вісім прихильників Грілло, а 28 парламентаріїв проголосували "проти".

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Місцеві експерти звертають увагу на те, що представники партії "Вперед, Італія" екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі не брали участі в голосуванні, "щоб не висловлювати свою позицію". У вівторок газета Il Giornale, що належить сім'ї Берлусконі, вийшла з величезним заголовком: "Зраду доведено. Наполітано більше не наш президент". Головний політичний радник лідера партії "Вперед, Італія" Джованні Тоті (Giovanni Toti) закликав у вівторок Наполітано прояснити всі обставини відставки Берлусконі з посади прем'єра в 2011 році. За його словами, тодішні дії глави держави були "аномальними". "Я не знаю, чи Наполітано слід піти у відставку, але він повинен внести ясність", - заявив Тоті.

Згідно статті 90 конституції Італії, "президент Республіки не відповідальний за дії, вчинені при виконанні своїх обов'язків, крім державної зради або посягання на Конституцію". Якщо ж такі дії мають місце, то "президент віддається суду парламентом на спільному засіданні палат абсолютною більшістю голосів". Наполітано очолює італійську державу з травня 2006 року. У квітні 2013 року вперше в історії республіки він був переобраний на пост президента.