Архітектура майбутнього: Ілон Маск придумав блоки для будівництва за принципом Lego (відео)
21:44, 03 жовтня 2018Світ
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Відомий своїми новітніми ідеями Ілон Маск придумав ще одну новацію - універсальні блоки для будинків, які будуть збиратися як Lego.
Ілон Маск планує перевернути світову архітектуру
Американський підприємець Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, випустить будівельні блоки, які можна поєднати в єдину будівлю за принципом конструктора Lego.
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За допомогою цегли можна буде створювати скульптури і споруди без додаткових матеріалів.
Розробкою проекту займеться компанія Маска The Boring Company, яка спеціалізується на бурильних роботах. Так звані Lego-цеглинки будуть виробляти з каменю, отриманого під час буріння.
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