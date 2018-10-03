этот материал доступен на русском

Архітектура майбутнього: Ілон Маск придумав блоки для будівництва за принципом Lego (відео)

21:44, 03 жовтня 2018
Світ
3142 0

Американський підприємець Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, випустить будівельні блоки, які можна поєднати в єдину будівлю за принципом конструктора Lego.

Читайте такожМаска змусили покинути посаду голови Tesla - ЗМІ

За допомогою цегли можна буде створювати скульптури і споруди без додаткових матеріалів.

Розробкою проекту займеться компанія Маска The Boring Company, яка спеціалізується на бурильних роботах. Так звані Lego-цеглинки будуть виробляти з каменю, отриманого під час буріння.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ілон Маск#Tesla#Lego