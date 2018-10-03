Архітектура майбутнього: Ілон Маск придумав блоки для будівництва за принципом Lego (відео)

Відомий своїми новітніми ідеями Ілон Маск придумав ще одну новацію - універсальні блоки для будинків, які будуть збиратися як Lego.

Американський підприємець Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, випустить будівельні блоки, які можна поєднати в єдину будівлю за принципом конструктора Lego. Читайте такожМаска змусили покинути посаду голови Tesla - ЗМІ За допомогою цегли можна буде створювати скульптури і споруди без додаткових матеріалів. Розробкою проекту займеться компанія Маска The Boring Company, яка спеціалізується на бурильних роботах. Так звані Lego-цеглинки будуть виробляти з каменю, отриманого під час буріння.

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