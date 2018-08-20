Маск відмовився змінювати свій "застарілий і жахливо неефективний" стиль роботи

Член ради директорів Uber Technologies написала відкритого листа Маску, в якому звинуватила його в "демонстрації дико застарілого, антинаукового й жахливо неефективного способу використання людської енергії".

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск не вважає зміну стилю своєї роботи можливою.

Про це він заявив у відповідь на листа члена ради директорів Uber Technologies Аріанни Хаффінгтон, яка закликала його змінити підхід до роботи, передає РБК.

Хаффінгтон написала відкритого листа Маску, в якому звинуватила його в "демонстрації дико застарілого, антинаукового й жахливо неефективного способу використання людської енергії". Вона розмістила посилання на лист у своєму Twitter, написавши твіт, що засновнику Tesla слід змінити стиль роботи.

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У неділю, 19 серпня, Маск відповів Хаффінгтон твітом. "Ford і Tesla дві єдині американські автомобільні компанії, які уникли банкрутства. Я тільки, що повернувся додому з заводу. Ви вважаєте, що [зміна підходу до роботи] це можливий варіант. Це не так", - написав підприємець.

Листу Хаффінгтон передувало інтерв'ю Маска New York Times, в якому він розповів, що останній рік став для нього самим "важким і хворобливим" за всю його кар'єру. Він поскаржився на те, що провів на роботі свій день народження 28 червня, усю ніч і день після нього, ледве встиг на весілля брата, а в році були ситуації, коли він не покидав роботу три або чотири дні поспіль. "Все це відбувалося за рахунок часу, який я міг би витратити на дітей і зустрічі з друзями", - розповів мільярдер.

Після інтерв'ю Маска акції Tesla впали на 8,9%. Такі заяви Маска, пише Bloomberg, є приводом для ради директорів компанії розглянути іншу кандидатуру на роль головної людини в Tesla. Зараз члени ради обирають між яскравою особистістю і близькою їм людиною і тим, хто виявив би велику відповідальність перед акціонерами", писало агентство.

Раніше УНІАН повідомляв, що власники акцій компанії Tesla подала позов у федеральний суд Сан-Франциско проти Ілона Маска через його твіти про те, що він хоче перетворити компанію з публічної в приватну.