Рятувальна місія відновила роботу на поромі «Норман Атлантік»
Італійська влада побоюється, що в трюмах судна перебували нелегальні мігранти
Рятувальна місія відновила роботу на поромі «Норман Атлантік» через тиждень після його загоряння, пише ВВС.
Судно відбуксирували до італійського порту Бріндізі, але його машинний відсік продовжує подавати ознаки тління.
Слідчі в протигазах виявили на борту «чорну скриньку», однак причини виникнення пожежі залишаються неясними.
У результаті події загинули 11 людей. 19 пасажирів досі вважаються зниклими безвісти.
Італійська влада побоюється, що в трюмах судна перебували нелегальні мігранти.
Близько 500 людей було евакуйовано з порома, який прямував з Греції до Італії, вертольотом.
Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, серед врятованих з порома пасажирів було четверо українців.
Як відомо, пожежа на поромі сталася біля острова Керкира в неділю, 28 грудня.
Судно йшло нічним рейсом з Греції до Італії.