Рятувальна місія відновила роботу на поромі «Норман Атлантік» через тиждень після його загоряння, пише ВВС.

Судно відбуксирували до італійського порту Бріндізі, але його машинний відсік продовжує подавати ознаки тління.

Слідчі в протигазах виявили на борту «чорну скриньку», однак причини виникнення пожежі залишаються неясними.

У результаті події загинули 11 людей. 19 пасажирів досі вважаються зниклими безвісти.

Італійська влада побоюється, що в трюмах судна перебували нелегальні мігранти.

Близько 500 людей було евакуйовано з порома, який прямував з Греції до Італії, вертольотом.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, серед врятованих з порома пасажирів було четверо українців.

Як відомо, пожежа на поромі сталася біля острова Керкира в неділю, 28 грудня.

Судно йшло нічним рейсом з Греції до Італії.