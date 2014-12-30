Евакуацію з порому Norman Atlantic завершено

Рятувальні гелікоптери забрали останніх людей з порому Norman Atlantic у другій половині дня 29 грудня. Таким чином завершилася евакуація пасажирів та екіпажу з судна, що тривала близько 36 годин. Останнім борт Norman Atlantic залишив капітан Арджиліо Джакомацці, повідомляє DW.DE. "Рятувальна операція стала однією з найскладніших через хвилювання на морі, сильний дощ та штормовий вітер", - сказав міністр морської торгівлі Греції Мілтіадес Варвісіотіс.

Читайте такожЕвакуйовані з порому Norman Atlantic українки дісталися Італії

Підтверджено загибель десяти осіб. Загалом було врятовано 427 осіб з порому, включно з 56 членами екіпажу, повідомив міністр транспорту Італії Мауріціо Лупі. Втім, на борту було зареєстровано 478 людей, з них 422 пасажири. За словами Лупі, поки неясно, що спричинило розбіжності: помилки в списках пасажирів або те, що хтось не піднявся на пором. Втім, він не виключає, що не всіх було знайдено. Через це пошукова операція триває.

Прем’єр-міністри обох країн, які проводили рятувальну операцію, високо її оцінили. За словами голови грецького уряду Антоніса Самараса, "безпрецедентна операція врятувала життя сотень пасажирів (…) - за найскладніших умов". Італійський прем’єр Маттео Ренці зауважив, що вражаючі рятувальні зусилля запобігли "масовому кровопролиттю на морі".

З іншого боку, пасажири стверджують, що евакуація була хаотичною. За їхніми словами, рятувальних човнів було недостатньо на судні. Водій вантажівки, якого врятували з порома, описав ситуацію на судні під час евакуації як "хаос та паніку".

Нагадаємо, що пором Norman Atlantic, який належить грецькій компанії ANEK, виконував рейс з грецького порту Патри до італійської Анкони. Пожежа на ньому розпочалася на одній з автомобільних палуб вранці 28 грудня, коли судно перебувало у водах на захід від берегів острова Корфу. З того часу його віднесло на кілька десятків кілометрів на північний захід вздовж узбережжя Албанії.