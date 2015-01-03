У США з через хуртовини близько 100 машин потрапили в аварію

Заметіль спричинила масову ДТП на шосе у Нью-Гемпширі. На завантаженому 93-му шосе "ланцюжком" врізались одна в одну близько сотні машин, повідомляє ТСН з посиланням на Fox News.

Порахувати кількість авто настільки важко, що поліція в офіціальних даних подає "від 50 до 100 автівок". Щонайменше одна з них загорілась.

Інформації про серйозні травми та ушкодження водіїв чи пасажирів не надходило.

Наразі трасу перекрито, кілька лікарень готові прийняти пацієнтів, а до місця події направлені численні евакуатори. Щоправда, суворі погодні умови перешкоджають і роботі рятувальників.

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