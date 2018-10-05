КНДР зупинила демонтаж свого основного ядерного полігону - ЗМІ

Відповідні роботи не проводяться з початку серпня.

Влада Північної Кореї призупинила демонтаж свого основного ядерного полігону Сохе.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на дослідження аналітичного центру 38 North при університеті ім. Джона Хопкінса.

Зазначається, що згідно з супутниковими знімками наприкінці вересня, демонтаж полігону було зупинено, оскільки у липні на території Сохе відбувались активні дії із розбирання ключових об’єктів.

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За словами аналітиків, зупинка демонтажу не обов’язково може означати відмову КНДР від денуклеаризації. Вони вважають, що це може бути зумовлено майбутнім візитом міжнародних спостерігачів або ж візитом держсекретаря США Майка Помпео, у результаті домовленостей з яким і може відбутися остаточне закриття полігону.

Напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в жовтні нинішнього року.

За його словами, Держдепартамент США веде підготовку і займається забезпеченням умов, щоб нова зустріч Трампа і глави КНДР могла відбутися вже цієї осені. Місце майбутнього саміту поки не визначено.