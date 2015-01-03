У Росії застрелився начальник МВС однієї з республік

«Так, ми підтверджуємо інформацію про самогубство В'ячеслава Бучнева», - сказав співробітник прес-служби МВС, повідомляє Дождь.

Раніше 3 січня про самогубство Бучнева у своєму твіттері повідомив депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Олександр Хінштейн. На його думку, Бучнев застрелився, щоб уникнути ганьби, так як після свят на нього нібито повинні були завести кримінальну справу про перевищення посадових повноважень за привласнення трьох квартир.

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Між тим, джерело в правоохоронних органах повідомило агентству ТАСС, що у міністерства внутрішніх справ не було претензій до роботи глави МВС.

У прес-службі МВС агентству розповіли, що з 26 грудня по 8 січня Бучнев перебував у відпустці, однак іноді з'являвся на роботі.

«Сьогодні він теж прийшов на роботу, на місці був його секретар, який через деякий час почув постріл в його кабінеті», - сказав співрозмовник ТАСС.

За його словами, на місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Крім того, він повідомив, що в МВС вирішили направити в Марій Ел працівників Центрального апарату по лінії головного управління власної безпеки (ГУСБ) та інспекції з особового складу, щоб з'ясувати всі обставини події.